A modelo de OnlyFans no la dejaron abordar el avión por ‘atrevido’ cosplay

Kine-Chan, una reconocida modelo de OnlyFans brasileña, denunció en redes sociales que en un aeropuerto de Brasil le negaron la entrada al avión porque iba vestida con un sugerente atuendo que dejaba al descubierto gran parte de su cuerpo.

Según denunció en su cuenta de Instagram, la mujer llegó al aeropuerto de Navegantes, desde donde tomaría un vuelo para llegar a un evento. Sin embargo, no logró abordar el avión por irse disfrazada de Rebbeca, un personaje anime.

El problema no fue que la modelo estuviera disfrazada, sino el traje que utilizó, pues este era una especie de bikini que solo tapaba sus zonas íntimas dejando al descubierto otras partes de su cuerpo como el abdomen, las piernas y los glúteos.

Modelo no pudo abordar avión por vestir un bikini

La joven explicó en sus redes sociales que decidió irse vestida así dado que iba para un evento y, para ahorrar tiempo, se fue vestida así de una vez con el traje desde su ciudad de origen. Sin embargo, tuvo que devolverse a la casa y ponerse más ropa para poder abordar el avión.

“Sabía que podía llegar tarde, así que me vestí así para no perder tiempo y poder llegar directamente al evento. Pero me dijeron que fuera a casa y me cambiara de ropa porque lo que estaba usando no era “apropiado”, escribió la modelo de OnlyFans en su cuenta de Instagram.

Kine-Chan compartió las fotos de cómo se fue vestida al aeropuerto y el momento en el que es intervenida por un auxiliar del aeropuerto que le estaría negando la entrada avión.

Ante la publicación, los seguidores de la modelo reaccionaron expresando que simplemente se trató de un cosplay y que no era necesario que tomaran tal decisión de no dejarla abordar un avión.

