¿Sueño hecho realidad? Empresa crea cápsulas para poder dormir en el trabajo

El sueño que algunas personas experimentan debido al cansancio y a las largas jornadas de trabajo es algo que afecta tanto a los trabajadores como a diversas compañías alrededor del mundo.

Recientemente, una compañía japonesa llamada ‘Koyoju Plywood’ desarrolló una cápsula que puede ser instalada en la oficina para que su personal pueda tomar una siesta en la oficina durante la jornada laboral.

Cabe resaltar que la persona estará en posición vertical, pues las medidas de la cabina “Giraffenap” o “Siesta de jirafa” por su traducción al español son de 2,5 metros de alto por 1,2 metros de ancho. Además, está diseñada con una serie de plataformas para soportar el cuerpo.

Así mismo, cuenta con un panel de control que permite ajustar la altura de las almohadillas para los brazos, las rodillas y la cola. Cabe resaltar que, según la compañía china. Dichas plataformas ayudan al usuario que entre en la cabina a mantener una postura relajada que le permita conciliar el sueño a pesar de la posición.

Además, El habitáculo bloquea el ruido del exterior y cuenta con un sistema de flujo de aire cerrado que reduce las partículas interiores y el dióxido de carbono con el fin de ofrecer una calidad de aire más limpia, según informa la empresa. De igual forma, la cápsula es desarmable y dependiendo del entorno, se puede desmontar el techo y usarla al aire libre.

let me introduce you to the giraffenap: a standing sleeping pod being introduced in tokyo (of course)

absurd, or perfect? pic.twitter.com/YXeygUDm6Y

— ian bremmer (@ianbremmer) August 7, 2023