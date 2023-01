Soldado caído: pusieron a prueba a pareja; él fue fiel, pero ella se besuqueó con otro

Las redes sociales son el mejor lugar para encontrar todo tipo de curiosidades. Las personas a diario comparten algunas de las situaciones que les pasan y se vuelven tendencia por sus ocurrencias.

Mire también: En Tiktok revelan dónde estudian “las niñas lindas de Bogotá”; Kennedy y Bosa ocupan podio

“Que le guste la pola” y más memes por video de Tiktoker con exigencias para su pareja

Tiktoker exige segundo idioma, finca raíz, moto y visa para quien quiera salir con ella

Justamente, hay un influencer en México que sale a las calles y coloca a prueba a las parejas por dinero. La dinámica es la siguiente: por una cantidad de plata, las dos personas ingresan a un carro con una persona a la que puede aprovechar y besar por determinado tiempo.

Lo que sucedió con una pareja dejó a muchos bastante tristes y reflexionando sobre la fidelidad que el hombre demostró. Uno de los tabúes que hay en la sociedad es que los hombres son más infieles que las mujeres, pero en este caso no fue así.

Cuando inició el reto, él no quería acceder, pero lo hicieron porque ella necesitaba el dinero, él ingresó a un carro con una mujer. Durante todo el tiempo en que estuvo adentro, él se ve bastante incomodo y le dice a la persona que solamente le va a dar un abrazo, pero no hará nada más.

Es por eso que, los dos inician a tener una conversación para que las cosas no sean tan incomodas. Ella le pregunta al hombre cuánto tiempo lleva con su novia y también le dice que cómo se siente, él asegura que mal.

Cuando se acabó el tiempo, el hombre salió y la mujer dijo que no había pasado nada porque él no quiso. Sin embargo, la pareja del hombre, antes de que entrara, le dijo que no había problema si pasaba algo.

Cuando llegó el momento de que ella pasara, ingresó al auto con el hombre y en cuanto se sientan, ella dice: “no te puedo parar, verdad”. En el video, se puede ver que ella sí besó a la otra persona.

En el momento en que sale del carro, el hombre con el que se besó, sale limpiándose los labios, dando a entender que se besaron a diferencia de él. La persona que está haciendo el reto, le pregunta a la muchacha si cree que eso va a afectar su relación, pero ella dice que no.

“No, yo creo que lo vamos a hablar, pero no debería por qué”, comentó la mujer.

Al final, el influenceer les da el dinero y les dio un poco más porque se sentía mal, ya que el hombre se ve bastante afectado.

“Dáselos a ella, ella es la que necesita dinero”, fue la respuesta del hombre.