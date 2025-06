Evite descargar estas aplicaciones si no quiere perder su cuenta de WhatsApp

WhatsApp se sigue consolidando como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas a nivel mundial. Actualmente, son millones los usuarios que se comunican con sus respectivos contactos de forma simultánea a través de la plataforma de Meta.

Al ser una de las aplicaciones móviles más usadas en todo el mundo, WhatsApp trabaja arduamente para brindarle una experiencia cada vez más completa a todos sus usuarios. Por ello, la aplicación de Meta suele lanzar nuevas actualizaciones, herramientas y funciones.

Le puede interesar: La nueva función de WhatsApp con la que podrá ahorrar almacenamiento del celular

Además de ofrecer una gran variedad de funcionalidades, WhatsApp también se ha caracterizado por proteger la privacidad de sus usuarios. A través de campañas, políticas de uso y otras herramientas, la app de Meta vela por la seguridad de quienes usan su plataforma a diario.

Recientemente, WhatsApp lanzó una nueva advertencia dirigida a aquellos usuarios que suelen utilizar aplicaciones no oficiales para añadir ciertas funciones y/o herramientas a la plataforma móvil.

Además de poner en riesgo la privacidad e información de los usuarios, estas aplicaciones van en contra de las políticas de uso de WhatsApp.

Aplicaciones que pueden bloquear su cuenta de WhatsApp

Ante el aumento en el uso de estas aplicaciones no oficiales, WhatsApp tomó la radical decisión de ‘castigar’ a aquellos usuarios que las descarguen. Según informó la app de Meta, incurrir en esta falta podría resultar en la suspensión temporal o definitiva de la cuenta.

Las aplicaciones no oficiales a las que se hace referencia son aquellas versiones modificadas de WhatsApp que han sido desarrolladas por terceros y no por Meta. Estas apps móviles suele ofrecer mejoras como personalizaciones de la interfaz, cambios de colores y otras funciones adicionales que no están disponibles en la versión oficial de WA.

Mire también: Así puede activar el modo ‘Guns N’Roses’ en WhatsApp: siga el paso a paso

Estas son las aplicaciones que no debería descargar para evitar que WhatsApp bloquee o elimine su cuenta de forma definitiva:

WhatsApp Plus: ofrece personalizaciones y funciones adicionales.

ofrece personalizaciones y funciones adicionales. GB WhatsApp : permite cambios en la interfaz y otras características no oficiales.

: permite cambios en la interfaz y otras características no oficiales. WhatsApp Rojo y WhatsApp Azul: prometen cambiar el color de la interfaz.

¿Por qué no se deben descargar estas aplicaciones?

Además de ir en contra de las políticas de uso de WhatsApp, estas aplicaciones también representan un riesgo para los usuarios. De acuerdo con la compañía, estas plataformas móviles pueden contener malware que roba datos personales como ubicaciones, mensajes e información delicada.

Asimismo, al usar estas aplicaciones de WhatsApp no oficiales se pierde la garantía de que los mensajes están cifrados. Por lo cual, se le abre la puerta a los hackers para que accedan a información de valor.