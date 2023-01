Patty Azán, la voz de Eric Cartman en Latinoamérica, pasó por El Gallo de Radioacktiva

Archivado en: •

En El Gallo tenemos personalidades de talla mundial, ¿Qué creen? Y para demostrarlo, una nuestras invitadas fue Patty Azán, actriz de doblaje cubana conocida por ser la voz oficial de Eric Cartman, el personaje de South Park.

Sin embargo, la actriz cubana no solo tiene la voz de Cartman dentro de su repertorio de doblaje, pues también hizo parte de producciones como Los Padrinos Mágicos, My Hero Academia y recordados programas infantiles como Lazy Town.

“Era mi caricatura favorita, no lo podía creer, y cuando me dijeron que era para Eric Cartman no lo podía creer. Me divertí mucho en la audición porque yo los imitaba. Llegando a mi casa ya tenía en la grabadora que me habían dado el personaje.”