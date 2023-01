Padre pasó apuros cuando su hijo le preguntó si el club la Piscina “era una piscina”

A diario, las personas se encuentran en redes sociales con videos que se vuelven tendencia, de situaciones incomodas o cotidianas. Ese fue el caso de un padre que no supo cómo explicarle a su hijo que La Piscina no es un lugar para ir a nadar sino de diversión para adultos.

La inocencia de los niños muchas veces puede colocar en aprietos a los padres, quienes tienen que pensar rápido para resolver las dudas de sus hijos. Estos momentos son incomodos, en su mayoría, cuando se trata sobre temas relacionados a la sexualidad.

En un video que se compartió en Twitter se puede ver que un niño y su papá están esperando el TransMilenio por la avenida Caracas en Bogotá. En ese momento, el pequeño ve que el logo de la Piscina.

Por eso, inicia a decirle a su padre que en ese lugar hay una piscina y el hombre inicia a dudar cómo responderle. El niño asegura que allí queda un lugar para nadar y se lo mantiene a su padre.

Sin embargo, el hombre le dice que eso no es una piscina y el niño le responde varias ocasiones que sí es. Luego de eso, el padre le pregunta si él cree que la gente va a nadar a este lugar y él responde que sí.

En ese momento, el hombre simplemente le responde que no sabe cómo explicarle, pero no era una piscina. Pues recordemos que se trata de uno de los clubes nocturnos más reconocidos de Bogotá.

Extranjero se volvió un ocho pidiendo un café en español

Un extranjero se volvió tendencia en TikTok, luego de contar lo que le había pasado mientras pedía un café en nuestro país.

Dijo que un día despertó y quería tomar un café, por lo que inició su trayecto. El extranjero pidió una arepa con queso y un latte con arequipe, luego de hacerlo, el vendedor le preguntó qué tipo de leche quería en su bebida. El hombre asegura que entendió, pero tuvo un pequeño momento de pánico porque no sabía qué responder.

Por eso, en ese momento, respondió que quería leche de “vaca” y solo comentó que el vendedor se rio y le preguntó si tenía puntos acumulados. Ante esto también entendió, pero le respondió que sí tenía.

El hombre asegura que solo quería que la situación se acabara. Sin embargo, no fue así y el vendedor le dijo si le podía dar el número de celular. Ante esto, él respondió que no y el cajero quedó aún más confundido.

Pero, toda la situación no quedo allí, ya que después le preguntaron el nombre y la persona de la caja no entendió, por lo que el extranjero se inventó que se llamaba Marcos. Luego de eso, se sentó a esperar su café, pero nunca le llegó porque no se acordaba que había dicho otro nombre.

El hombre asegura que cuando fue a reclamar por el tiempo de espera, le dijeron que llevaban 15 minutos llamando a un Marcos y nadie respondía. Por esta razón, le habían dado la bebida a otra persona.

Después, el hombre tuvo que volver a hacer todo el proceso para poder desayunar.