Extranjero se volvió un ‘ocho’ pidiendo un café en español; le dijo “vaca” al vendedor

Aprender un nuevo idioma es bastante difícil y a muchas personas se les complica aún más cuando van a hablarlo. Ese fue el caso de un extranjero que visitó Colombia y contó su experiencia.

El hombre subió un TikTok en el que dijo que está seguro que las personas aprenden totalmente un nuevo idioma cuando pasan por una vergüenza. Luego de eso, procedió a contar lo que le había pasado mientras pedía un café en nuestro país.

Aseguró que cuando llegó a Bogotá, él ya hablaba fluido el español, solo que tenía algunos problemas con los tiempos. Dijo que un día despertó y quería tomar un café, por lo que inició su trayecto.

Ya en la tienda, el hombre comentó que repasó las posibles situaciones que se le podrían presentar y cómo podría responder al hacer su orden. Sin embargo, esto no resultó como él esperaba y tuvo que improvisar.

El extranjero pidió una arepa con queso y un latte con arequipe, luego de hacerlo, el vendedor le preguntó qué tipo de leche quería en su bebida. El hombre asegura que entendió, pero tuvo un pequeño momento de pánico porque no sabía qué responder.

Por eso, en ese momento, respondió que quería leche de “vaca” y solo comentó que el vendedor se rio y le preguntó si tenía puntos acumulados. Ante esto también entendió, pero le respondió que sí tenía.

El hombre asegura que solo quería que la situación se acabara. Sin embargo, no fue así y el vendedor le dijo si le podía dar el número de celular. Ante esto, él respondió que no y el cajero quedó aún más confundido.

Pero, toda la situación no quedo allí, ya que después le preguntaron el nombre y la persona de la caja no entendió, por lo que el extranjero se inventó que se llamaba Marcos. Luego de eso, se sentó a esperar su café, pero nunca le llegó porque no se acordaba que había dicho otro nombre.

El hombre asegura que cuando fue a reclamar por el tiempo de espera, le dijeron que llevaban 15 minutos llamando a un Marcos y nadie respondía. Por esta razón, le habían dado la bebida a otra persona.

Después, el hombre tuvo que volver a hacer todo el proceso para poder desayunar.