Novia le pidió “un tiempo” a su prometido en medio de su boda; salió mal

Casarse es una de las decisiones más trascendentales e importantes que puede llegar a tomar una persona durante su vida. Generalmente, quienes eligen ese camino es debido a que se sienten seguros del amor tan grande que sienten por esa otra persona como para querer compartir su vida con él o ella.

Así mismo, uno de los miedos que sientes las parejas al tomar esta decisión es que la otra persona se arrepienta momentos antes de dar el ‘sí’. Cada vez se ha vuelto más común que una de las dos partes comprometidas ‘se eche para atrás’, dejando ‘plantada en el altar’ a la otra persona.

Recientemente, se ha vuelto viral un caso de una pareja que se encontraba en la notaría contrayendo matrimonio civilmente. El hecho que al parecer se dio en Colombia dejó ‘boquiabiertos’ a los internautas en redes sociales tras ver que la novia sorprendió tanto a su prometido como a los asistentes con la decisión que tuvo en plena boda.

Novia le pide un tiempo a su prometido momentos antes de dar el ‘sí’

En video, quedó capturado el momento exacto en el que el juez que está llevando a cabo la unión marital les dice a los novios: “Una vez leídas las condiciones procedemos a la ceremonia. Jorge Enrique, ¿acepta casarse con Karol Johanna?”. Por lo que el hombre, sin dudarlo un segundo, responde rápidamente: “Sí, acepto”.

Sin embargo, con lo que no contaban ninguno de los asistentes a la sala es lo que ocurriría después, ya que cuando llegó el momento de preguntarle a la novia para dar por oficializado el matrimonio, el juez indagó: “Karol Johanna ¿acepta casarse con Jorge Enrique?”.

Ante la pregunta, la mujer sostuvo un silencio incómodo por varios segundos antes de tomar una decisión. Cuando por fin tuvo la valentía, dijo: “Creo que necesito tomarme un tiempo…”, y lo hizo con risa nerviosa.

La sorpresa de los asistentes se tomó por completo el lugar, quienes no hicieron más que suspirar, llevarse las manos a la boca y mostrar su asombro por medio de su tono de voz. Incluso, en el video se puede escuchar cuando una de las asistentes grita “¿¡Qué!?” ante lo que acaba de escuchar.

Finalmente, no se sabe lo que ocurre momentor después, debido a que la grabación se corta. Sin embargo, los internautas no perdieron oportunidad para mostrar sus reacciones frente a lo ocurrido. “La cara del niño me representa”, “debió decírselo antes”, “irresponsable”, “quedé fuera de lugar”, “lo peor es que se ríe”, “debió decirle en privado”, “mejor prevenir que lamentar”, “no quisiera estar en esa situación”, pobre el novio“”, “yo del hombre me levanto y me voy”, “qué pérdida de tiempo”, son algunos de los comentarios que han hecho los internautas en la publicación.

