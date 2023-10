Niño de 10 años se creyó Bart Simpson y destruyó barrio con una grúa; hay video

Archivado en: •

Como si se tratara de una escena de Los Simpson, un niño de 10 años quiso seguir los pasos de Bart y cogió una grúa con la que destruyó gran parte de su barrio. El menor manejó el enorme vehículo y causó varios daños en las viviendas de sus vecinos.

En redes sociales empezaron a circular diferentes videos que mostraron el momento en el que el menor está a bordo de la grúa causando estragos por donde quiera que va pasando. El pequeño perdió el control del vehículo y, como era de esperarse, el resultado no fue nada agradable.

Le puede interesar: Polémico video muestra peligrosa maniobra de niño en un articulado de TransMilenio

Según se conoció, el hecho se presentó en Brookline de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. Allí, el menor condujo una enorme grúa de construcción sin el consentimiento de sus padres, por lo que causó varios estragos en las viviendas aledañas.

Al parecer, el menor tomó las riendas del vehículo sin que ningún adulto se diera cuenta, por lo que, en cuestión de segundos, empezó a conducir la grúa. Como no tenía la experticia, el niño empezó a chocar con todo lo que se le iba atravesando en el camino.

Según se logra ver en varios videos, difundidos en redes sociales, el niño de 10 años chocó contra las rejas de las viviendas de sus vecinos, así como con los jardines y con algunos vehículos que estaban estacionados en la calle.

Mire también: Tiktoker le pregunta a niño el equipo que más da pena en Colombia y respuesta causa risas

Asimismo, en los videos, captados por las cámaras de seguridad de los vecinos, se observa cómo el vehículo avanza a gran velocidad llevándose rejas, señales de tránsito, buzones y generando daños en diferentes lugares.

Ante el insólito hecho, los habitantes del sector avisaron a las autoridades y señalaron que el niño estaba al timón de una grúa. Al parecer, el menor la habría robado cuando estaba estacionada en una obra por la zona.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱

Doorbell cameras captured a 10-year-old boy driving a piece of construction equipment through the streets of Pittsburgh, damaging multiple vehicles. READ MORE: https://t.co/B3cQPe7yj6 pic.twitter.com/LZHZtJJ0Qb

A 10-year-old boy was caught driving a stolen Bobcat construction vehicle and driving it through a Pennsylvania neighborhood, crushing a neighbor’s fence and damaging multiple vehicles. No injuries were reported, authorities say. https://t.co/RXiu4ZdUMv pic.twitter.com/bIjCyiNgJF

— ABC News (@ABC) September 30, 2023