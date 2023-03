Mujer le donó riñón a su jefa y la echó porque no fue trabajar

Un hecho que ha causado indignación en muchas personas se volvió viral entre los usuarios en redes sociales. Se trata de una jefe que despidió a una de sus empleadas luego de que esta le donara un riñón.

El hecho sucedió en el 2012, pero los usuarios revivieron la historia de la mujer que quiso salvar la vida de su jefe. En ese año, Jackie Brucia necesitó un trasplante de riñón y una de sus empleadas se ofreció a dárselo.

Según informan medios de Nueva York, a Jackie, quien es una empresaria de Long Island le diagnosticaron cáncer de riñón y necesitaba un trasplante. Cuando Debbie, una de sus empleadas se enteró, le ofreció su órgano y ella aceptó.

Cuando le hicieron la operación para hacer el trasplante, el organismo de Jackie lo rechazó. Sin embargo, ella necesitó un tiempo para recuperarse de la operación y ahí fue cuando recibió el reclamo de su jefe.

“¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás en el trabajo? No se puede entrar y salir cuando uno quiera. La gente va a pensar que te trato de forma especial”, fue lo que le dijo Jackie.

Después de eso, Debbie dijo que se había sentido bastante traicionada, pues había arriesgado su vida para ayudarla.

“Decidí convertirme en un donante de riñón para mi jefa, y ella se llevó mi corazón. Me siento muy traicionada. Esta ha sido una experiencia muy dolorosa y horrible para mí. Ella cogió mi regalo, lo puso en el suelo y lo pateó”, dijo en aquel momento.

In 2012, Debbie Stevens donated her kidney to save her boss’s life. But the boss (Jacqueline Brucia) fired her when she got what she wanted. pic.twitter.com/sjdWzhciZf

— Facts Bok (@factsbok) March 5, 2023