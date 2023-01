Muere Jeremiah Green, baterista y fundador de Modest Mouse, a los 45 años

El 2023 empezó con una triste noticia para los amantes del rock, pues la banda estadounidense Modest Mouse anunció que su baterista y fundador Jeremiah Green falleció este 31 de diciembre de 2022 a los 45 años.

Hace tan solo unos días la banda había anunciado que el baterista fue diagnosticado con cáncer en etapa 4 y que se encontraba en tratamiento, por lo cual, retomaría la gira hasta la próxima temporada. Aunque, en el comunicado expresaron que “todo iba bien y marca una diferencia positiva”, este fin de año Green perdió la batalla contra el cáncer.

De hecho, en dicho comunicado, la banda pedía a sus fanáticos que enviaran “energía positiva” para la salud de Jeremiah.

“Jeremiah fue diagnosticado con cáncer hace poco tiempo, y actualmente está en tratamiento. Parece que va sin problemas y marcando una diferencia positiva. Jeremiah, como yo, somos creyentes en el poder de la energía positiva, así que si fueras tan amable de enviar «buenas vibras»”, se lee en la publicación de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Modest Mouse (@modestmouse)

Sin embargo, este sábado la banda anunció la partida de su fundador con un emotivo mensaje y una fotografía de Jeremiah.

“No sé una manera de relajarme en esto: Hoy hemos perdido a nuestro querido amigo Jeremiah. Se acostó para descansar y simplemente se desvaneció. Me gustaría decir un montón de palabras bonitas ahora mismo, pero simplemente no es el momento. Estos vendrán más tarde, y de mucha gente. Por favor, aprecia todo el amor que das, recibes, has dado y recibirás. Por encima de todo, Jeremiah era amor. Te amamos”, escribió Modest Mouse en la publicación.

Vale recordar que Jeremiah Green fundó la banda junto a Isaac Brock y al bajista Eric Judy en Washington a principios de la década del noventa. También tocó en las bandas Satisfact y Red Stars Theory.

Por otro lado, Modest Mouse es una de las bandas que hace parte del cartel del Festival Estéreo Picnic que se llevará a cabo desde el 23 de marzo hasta el 26 de marzo de 2023. El día en el que se presentará la banda estadounidense será el domingo 26.