Modest Mouse estrena canción y anuncia nuevo álbum

La agrupación de indie rock, Modest Mouse, reveló un nuevo sencillo llamado ‘We Are Between’, el cual hará parte de su séptimo álbum de estudio que llega después de ‘Strangers To Ourselves’, lanzado en 2015.

De acuerdo a la agrupación, su nuevo disco tendrá como nombre ‘The Golden Casket‘ y será revelado el próximo 25 de junio. Fue producido por Dave Sardy, quien ha trabajado con varios artistas de talla internacional como Red Hot Chili Peppers, Gorillaz y Fall Out Boy, y Jacknife Lee, quien ha estado presente en grandes proyectos de a U2, The Killers, Two Door Cinema Club y más.

No obstante, este nuevo proyecto no sería el último lanzamiento de la agrupación en seis años, ya que en 2019 compartieron diferentes sencillos que aparentemente no hicieron parte de ningún álbum.

Acá está la nueva canción de Modest Mouse, ‘We Are Between’: