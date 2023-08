¡Luto en la WWE! el luchador Bray Wyatt falleció a los 36 años

Archivado en: •

La WWE, una de las empresas de entretenimiento más grande del mundo, que tiene uno de los campeonatos de lucha libre más vistos del planeta, está de luto, pues recientemente se conoció el fallecimiento de Windham Rotunda, más conocido como ‘Bray Wyatt’.

El hombre de 36 años era una de las figuras principales de la competición estadounidense, pero recientemente se encontraba inactivo. De hecho, la última aparición que tuvo en TV fue previo a Wrestlemania 39, la cual se llevó a cabo este mismo año. Sin embargo, sus problemas de salud no le permitieron ser dado de alto para continuar con su carrera en los cuadriláteros.

Le podría interesar: Luchadora de la WWE protagoniza divertida caída en vivo y las redes no la perdonan

El encargado de dar la noticia del fallecimiento de ‘El devorador de mundos’, como también se le conocía, fue Paul Michael Levesque​​, más conocido como ‘Triple H’ en el mundo de la lucha libre, quien, además, es el vicepresidente de la WWE.

«Acabo de recibir una llamada del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mike Rotunda, quien nos informó de la trágica noticia de que nuestro miembro vitalicio de la familia WWE, Windham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, falleció inesperadamente hoy. Nuestros pensamientos están con su familia y pedimos que todos respeten su privacidad en este momento», fueron las sentidas palabras que publicó el exluchador por medio de su cuenta de X.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…

Cabe resaltar que el oriundo de Florida, en los Estados Unidos provenía de una familia asentada en la industria, por lo que él decidió continuar con la tradición impartida por su abuelo Robert Deroy Windham (Blacjack Mulligan), de su padre Mike Rotunda. Además de sus tíos Barry Windham y Kendall Windham e incluso, su hermano menor Taylor Rotunda.

Cabe resaltar que dentro de la exitosa trayectoria que tuvo el exluchador, Bryatt logró coronarse tres veces como campeón mundial, una vez campeón de la WWE, dos veces ‘campeó universal’ de la misma competición y una vez ganador de ‘Elimination Chamber’.

La inesperada muerte de Wyatt ha dejado conternados a los fanáticos de la competición y a sus mismos compañeros, quienes aún no se explican el repentino suceso. Sin embargo, con el paso de las horas se ha conocido más información sobre su fallecimiento.

Mire también: Ni en la WWE: chancletazo mal puesto desató batalla campal en la playa todos contra todos

De acuerdo con el periodista Sean Ross Sapp del medio ‘Fightful’, el deportista sufrió un ataque al corazón. Sapp pudo confirmar la información directamente con la familia del luchador, la cual, además, le ha permitido compartir la causa públicamente.

«Me dieron permiso para revelar que a principios de este año Windham Rotunda (Bray Wyatt) padeció COVID que agravó un problema de corazón. Hubo mucho progreso positivo hacia un regreso y su recuperación. Desafortunadamente hoy sufrió un ataque al corazón y falleció», escribió el periodista por medio de su cuenta de X.

I was given permission to reveal that earlier this year Windham Rotunda (Bray Wyatt) got COVID that exacerbated a heart issues.

There was a lot of positive progress towards a return and his recovery. Unfortunately today he suffered a heart attack and passed away.

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) August 25, 2023