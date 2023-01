Luto en Springfield: muere integrante de Los Simpson que brilló durante años en la serie

Archivado en: •

No por nada Los Simpson es una de las series más exitosas de todos los tiempos, y sus más de tres décadas respaldan la creatividad que tiene cada una de las personas que está detrás de la producción de la familia más famosa de todo Springfield.

Aunque miles de los seguidores de esta serie prefieren las temporadas pasadas, el valor creativo que carga Matt Groening y compañía es digno de resaltar, tanto los guionistas, como los productores y todo aquel profesional que aporta a la creación de las historias de la familia amarilla ha logrado mantenerse durante más de 30 años, sin duda un valor a destacar.

La cuota musical de Los Simpson la puso, durante 33 años, Chris Ledesma, editor y director musical de la serien, y quien falleció el pasado 3 de enero a sus 63 años.

Ledesma asumió su cargo desde 1989 hasta mayo del 2022, por lo que 33 años de carrera fueron más que suficiente para conmemorar su trabajo al final del episodio del domingo 1 de enero en el que se incluyó el mensaje: “En memoria amorosa de Chris Ledesma”.

.@TheSimpsons A wonderful, hard working, very talented man who will be missed by all he knew. pic.twitter.com/pFR1dMHeQ8

— Al Jean (@AlJean) January 2, 2023