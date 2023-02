La increíble jugada que se tatuó Luis Díaz por la Selección Colombia

Archivado en: • •

En medio de la expectativa en la que Luis Díaz tiene a la Selección Colombia y al Liverpool por la lesión que sufrió en octubre del año pasado, el guajiro decidió dejar plasmada en su piel la que sería la jugada más importante de su carrera con el equipo nacional.

Pues el guajiro se realizó un llamativo tatuaje en uno de sus antebrazos, se trata de la increíble jugada de chilena que realizó en el partido de Colombia contra Brasil durante la Copa América 2021.

La noticia se conoció por cuenta del tatuador barranquillero Carlos Daniel Urueta Pérez, quien le hizo el tatuaje al futbolista.

“Cuando llegué ya él sabía lo que quería hacerse. Me pidió que le tatuara el momento en que impacta la pelota en aquel gol inolvidable de chilena a Brasil, en la Copa América. La misma Copa América en la que fue goleador —junto a Messi— y figura. Esa Copa América para él lo fue todo y qué mejor forma de recordar ese momento que inmortalizando ese golazo en su piel”, afirmó Carlos Daniel a El Heraldo.

⚽🇨🇴 ¡GOOOOOL DE COLOMBIA! 🇨🇴⚽ ¡Gol nooo! ¡GOLAZO de Luis Diaz que con una tijera espectacular marca el primero del partido. 🏟Brasil 0-1 Colombia

La jugada que se tatuó Luis Díaz

Aunque el jugador aún no ha compartido en sus redes sociales el resultado final del tatuaje, el tatuador barranquillero reveló que al futbolista le gustó el resultado y que para él fue un placer haber tatuado a Luis. De hecho, no quería cobrarle.

“Me dijo que le gustó. Pese a que el tatuaje era pequeño, los detalles se veían finos. Yo la verdad fue con la intención de no cobrarle. Imagínate, cómo le voy a cobrar a una figura como él. El solo hecho de tatuarlo es un honor para mí, y así se lo expresé. Pero él insistió que no, que ese era mi trabajo y me terminó pagando (risas)”, expresó a El Heraldo.

Vale recordar que la recordada jugada de Luis Díaz en la Copa América 2021 ha sido una de las mejores y, sin duda alguna, marcó un antes y un después en la carrera profesional del futbolista, pues, si bien ya estaba en Europa, su desempeño en aquel momento hizo que el Liverpool lo fichara. Actualmente, es una figura en el equipo inglés.