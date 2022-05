Archivado en: •

Al fin ha llegado el esperado día por millones de fanáticos al fútbol. Este sábado 28 de mayo se disputará la gran final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool, equipo inglés en el que actualmente juega el colombiano Luis Díaz.

Los entrenadores Jürgen Klopp y Carlo Ancelotti ya dieron a conocer la lista de jugadores que jugarán como titulares en el esperado partido que definirá qué equipo se llevará la ‘Orejona’ en el Stade de France.

El partido, el noveno entre los dos equipos por la Champions, contará con la presencia de 80.000 aficionados en las tribunas y varios millones que seguirán el partido por televisión.

Luis Díaz se convierte en el primer colombiano en jugar como titular en una final de la Champions League.

Titular del Liverpool:

Arquero: Alisson Becker.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson.

Mediocampistas: Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara.

Delanteros: Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz.

