Un grupo de universitarios decidió hacer un video para celebrar que había llegado el día de su grado universitario, por eso, vestidos de toga, birrete y estola, se grabaron contando todo lo que habían aprendido durante su carrera y lo que no sabían hacer, pese a que ya era el día de recibir su título.

En lo que empezó como un gracioso video, donde se le puede ver a junto a sus compañeros de carrera en Tiktok mencionar cosas que fueron muy graves para los dirigentes de la universidad, quienes se pronunciaron sobre los hechos.

En el clip se puede ver cómo todos van haciendo una fila y uno a uno va diciendo frente a la cámara las cosas que no aprendieron y nunca hicieron para obtener su título de enfermeros en el transcurso de su carrera para obtener su diploma universitario.

Comienzan uno a uno “Me gradué sin saber inyectar, me gradué sin saber hacer el esquema de inmunización, me gradué, copiando en todos los exámenes”, afirman los jóvenes en Tiktok.

La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dio a conocer su opinión frente a estos estudiantes, quienes tuvieron que pagar muy cara esta divertida broma, ya que la institución les anuló el título universitario a todos los participantes del video.

Hasta el momento, los jóvenes no se han referido a esta situación, ni se conoce qué pasó con el diploma, si tuvieron que devolverlo o, por el contrario, se pudieron quedar con él tras el escándalo universitario.

Comunicado #ULTIMAHORA | desde el Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana rechazamos cualquier acto que busque desprestigiar nuestra casa de estudios. #Unefa #UnefaexcelenciaEducativa pic.twitter.com/9RaGCY2Bfx — VASyPC_Unefa (@VasypcUnefa) February 16, 2023

