Joven se subió a un Transmilenio y ‘le dañó el sueño’ a más de uno con su manera de cantar

Más allá de su función como transporte masivo para los habitantes de la capital, Transmilenio ha sido el escenario de variadas y a menudo insólitas escenas, algunas de ellas cómicas y otras casi irreales, tanto en sus vagones como en sus estaciones.

A diario, son varias las historias que se apoderan de las diferentes redes sociales, los cuales se vuelven virales rápidamente. Esta vez, el protagonista es un joven creador de contenido, quien se subió un articulado del sistema con la intención de hacerle una broma a los pasajeros.

TikTok se ha convertido en el lugar por excelencia y una de las plataformas predilectas por los internautas, pues allí los usuarios ven contenidos y videos de otros creadores, empresas y personas que llaman mucho la atención, mediante bromas, historias, temas sorprendentes y más.

Precisamente, a través de la popular plataforma china se conoció la historia de un creador de contenido, el cual se identifica como ‘Brahiam con H’, quien se ha vuelto muy popular luego de una particular situación que hizo vivir a los pasajeros de un bus de Transmilenio.

En el clip titulado ‘Qué intolerancia’, se puede observar al creador de contenido jugándoles una broma a los demás usuarios. Allí, este aparece sentado en las sillas que quedan luego del ‘acordeón’ que une a los vagones del bus y con unos audífonos. Posteriormente, empieza a gritar la letra de la canción ‘El Za Za Za (Mesa que más aplauda)’.

Ante la interpretación del hombre, los demás usuarios quedaron atónitos, mientras, por otro lado, algunos de los que estaban tomando una siesta, quedan asustados con la situación. Así mismo, se puede observar en el video que la persona que estaba junto al joven, de inmediato, se pone de pie y se cambia de lugar.

Ante el popular video, los internautas también se han hecho sentir en redes sociales, pues hay quienes opinan que no es el lugar apropiado para hacer este tipo de cosas. Así mismo, algunos otros han mostrado su apoyo al creador de contenido, quienes han resaltado el hecho de que haya perdido la pena para poder hacerlo.

“Parceeeee😅😅 yo no sé cómo una persona puede perder la pena para hacer estas cosas 😂😂😂”, “vivimos tan asarados jaja”, “les daño el 😴 a mas de uno 😂😂😂”, “Yo al inicio me hubiera asustado pero después me hubiera reído muchísimo 😂😂”, “Yo estoy tan tramada q también salgo corriendo ajajajaa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que ya supera los2.5 millones de visualizaciones.

