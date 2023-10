Jared Leto revela la fecha en la que 30 Seconds to Mars vendría a Latinoamérica

30 Seconds to Mars lanzó su más reciente album ‘It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day’ el pasado septiembre. La banda experimenta nuevos sonidos y la producción ha tenido muy buen recibimiento por parte de los fanáticos.

Quisimos saber más sobre este lanzamiento y por eso hablamos con Jared Leto, guitarrista de la banda. Nos reveló algunos detalles sobre cómo se hizo y también la fecha en la que vendrían a Latinoamérica.

Mire también: 30 Seconds to Mars saldrá de gira promocional por su álbum ‘America’

Sobre el álbum, aseguró que es un gran cambio para la banda y que además se realizó en los primeros días de la pandemia por el COVID-19. Comentó que hay muchas canciones que reflejan esos días de aislamiento.

También compartió que es un álbum del que se sienten muy orgullosos y que muestra la realidad que tienen todos los integrantes de la banda en este momento.

“Es una evolución para la banda. Han pasado unos cinco años desde que lanzamos un álbum, así que este refleja dónde estamos en nuestras vidas, y estamos muy emocionados de compartirlo con el mundo”, comentó.

Jared Leto también se refirió a algunas referencias en este álbum que hacen a canciones de sus producciones pasadas. Comentó que, es algo que está en ellos y por eso siempre podrán volver a esos lugares.



Específicamente se trata de ‘Life Is Beautiful’ en la que se menciona «Kings and Queens” y ‘Never Not Love You’ en la que se dice «A Beautiful Lie».

“Es un poco como cuando Nike pone el símbolo en un zapato. Son parte de lo que somos, y me gusta traer de vuelta ciertos motivos, me gusta traer de vuelta ideas familiares. Creo que es como un arquitecto que trabaja con un tipo específico de ladrillo, acero o vidrio. Disfruto revisitando temas, pensamientos, ideas, palabras, frases e imágenes. Realmente tiene mucho sentido para mí”.

¿Cuándo vienen a Latinoamérica?

Al final de la entrevista, le preguntamos a Jared Leto sobra la fecha en la que podrían visitar Latinoamérica. Ante esto, el artista responde totalmente seguro y dice que estarán aquí en marzo de 2024.