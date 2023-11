Incluencer recomienda aplicarse orina en el rostro para tener una piel de ‘porcelana’

Archivado en: •

Por medio de redes sociales las personas dan a conocer diferentes tips de todo tipo, entre los más conocidos están algunos sobre el cuidado de la piel, para poder tener un efecto ‘porcelana’ en el rostro. Aunque muchos recomiendan productos, trucos, expertos, médicos, otros prefieren irse por los trucos caseros que dan mucho de qué hablar.

En las últimas horas, una mujer conocida como Koral ‘La Diva’, dio a conocer varios tips que ella usa para poder tener un rostro siempre “lindo”, pero esto causó miles de reacciones, se trata de una técnica que consiste en aplicar su propia orina en el rostro.

La mujer siempre habla de manera muy abierta sobre su vida, rutinas, entre otras cosas, pero nunca había mencionado un tip que al parecer aplica a diario, se trata de poner en su rostro la orina de ella todas las mañanas. Según dice la influencer, esto ayuda a que el rostro siempre este limpio y se vea un poco más luminoso, algo que para muchos generó un poco de asco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KORAL LA DIVA (@koralladiva)



“Yo me aplico mis propios orines en el rostro, aunque para muchos no es un secreto que yo me hago mis retoques en el rostro, me hago mis cositas en el rostro. Vea, este es mi chichí. Yo orino en un vasito y me lo aplico en el rostro”, agregó la influencer.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores?

Desde que la mujer reveló este secreto, muchas personas le han dejado comentarios sobre la falta de higiene que tiene al aplicar este líquido en su rostro, lo cual, según expertos, puede tener resultados negativos en la piel de las personas.

Además, muchos usuarios le han recomendado no dar este tipo de consejos en redes sociales, donde la siguen miles de personas y muchas pueden aplicar este tipo de tips a sus rutinas, generando problemas en la piel de varios de sus seguidores que puedan seguir los “trucos de belleza”.

