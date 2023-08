¡Imágenes impactantes! ‘Influencer’ murió mientras estaba grabando un video para TikTok

Archivado en: •

En un impactante video quedó registrado el momento exacto en el que un joven de 23 años perdió la vida mientras estaba grabando un video para TikTok. El joven se encontraba a la orilla de una cascada cuando de un momento a otro se resbaló y cayó al río.

Se trata de Sharath Kumar, un joven creador de contenido de origen hindú, que se volvió famoso en redes sociales por mostrar sus aventuras y caminatas por diferentes lugares del mundo. Sin embargo, en una de estas excursiones perdió la vida.

El creador de contenido se encontraba en compañía de un amigo visitando las cataratas de Arasinagundi, al sur de India, cuando decidió hacer una toma peligrosa ubicándose en la orilla de la cascada sin percatarse de que el lugar estaría resbaloso.

En las imágenes, que fueron grabadas por su acompañante, se logra observar al joven de espaldas disfrutando de la vista desde la orilla de las cataratas. De repente, el joven pierde el equilibrio y cae de inmediato al caudaloso río.

El momento en el que el joven tropieza y cae al río quedó registrado en el video, el cual se volvió viral en redes sociales causando gran impacto entre los usuarios.

La fuerte corriente del río arrasó por completo al joven sin que se pudiera hacer mucho. Aunque al lugar llegaron bomberos y voluntarios para iniciar las labores de búsqueda de Sharath, estas no dieron fruto y días después el cuerpo del influencer fue encontrado a unos 100 metros del lugar del accidente.

