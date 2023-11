Gata abrió puerta a su dueño luego de que este olvidara las llaves; se hace viral en redes

Archivado en: •

Los animales tienen la capacidad de estar sorprendiendo a los humanos constantemente con sus ocurrencias e incluso, con muestras de su inteligencia que en varias ocasiones han dejado a más de un internauta con la boca abierta, literalmente. Uno de los casos más recordados, sin duda, es el del perrito que podía hacer cuentas matemáticas en Transmilenio.

No obstante, en esta ocasión sucedió algo completamente diferente, las miradas se las está llevando una gata llamada Cala que se ha hecho viral en redes debido a un clip que muestra su habilidad para lograr abrirle la puerta a su dueño, quien se había quedado fuera su casa y no tenía las llaves con él.

Le podría interesar: Video: tierno gato se viralizó en redes sociales por ladrar en vez de maullar

El usuario identificado como @sanjajaaja fue el encargado de dar a conocer la sorprendente e increíble hazaña que hizo su mascota, la cual demostró perfectamente su capacidad de entendimiento y sobre todo la inteligencia que la caracteriza para llevar a cabo una habilidad fuera de lo común.

Gata le abre la puerta a su dueño

En las imágenes compartidas, se puede observar al hombre ubicado a la puerta frente a su casa pidiendo la ayuda de sus gatos para que él pudiera ingresar. Por su parte, los animales lo veían desde el interior de la vivienda por medio de una ventana.

El dueño le suplicaba a una de las gatas en particular, a Cala, quien, según él, tenía la habilidad para abrir puertas, pues con anterioridad le había enseñado, por lo que esperaba que le hiciera el favor de permitirle el ingreso a la vivienda.

Mire también: Perro entra a iglesia, se hace en el lugar del cura y en redes lo llaman como «El perroco»

“Cala, abrime, dale”, le decía el dueño a la gata.

Como si se tratase de una conversación entre amigos, la gata no se hizo del rogar y se acercó hasta la puerta con curiosidad y tras las suplicas del hombre y de una examinación previa de la situación, saltó con agilidad hacia la chapa y presionó la manija de la puerta con sus patas, logrando abrir la puerta.

Finalmente, el dueño no pudo contener su tranquilidad por haber solucionado la situación, sino que además su emoción por lo que acababa de hacer su gata, a quien catalogó como su salvadora con un abrazo. No obstante, la reacción del hombre terminó asustando a Cala, quien de inmediato se alejó del lugar corriendo. La escena terminó con el hombre entrando a su vivienda, mientras en el fondo se escucha la risa de la persona que grabó el suceso, quien no sale de su shock, por lo que presenció.

Reacciones de los internautas

Como era de esperarse, este sorprendente hecho capturó la atención de más de 3.2 millones de usuarios en la plataforma china TikTok y ha generado una ola de cometarios y reacciones por parte de los usuario de esta red social.

No se pierda: Perro entró a la cancha, se robó el balón, se sacó a todos y le dicen «Perronaldinho»