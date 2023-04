Foo Fighters está de vuelta, la banda venía haciendo algunas pistas de lo que sería su nuevo trabajo musical y por fin lo anunciaron. La agrupación no solo tiene un nuevo sencillo titulado ‘Rescued’, también su nuevo disco ‘But Here We Are’ estará disponible desde el próximo 2 de junio en todas las plataformas musicales.

Se trata del onceabo álbum de la banda que es producido por Greg Kurstin y es el nuevo capítulo de la banda, luego de la muerte de Taylor Hawkins. Inclusive, no se sabe quién fue el baterista en este primer sencillo, pues los créditos de la canción quedaron solamente a nombre de la agrupación.

El primer sencillo es ‘Rescued’ y es el adelanto de lo que será el álbum, lo puede escuchar, aquí.

El álbum tendrá 10 canciones y ya se revelaron los nombres:

01. Rescued

02. Under You

03. Hearing Voices

04. But Here We Are

05. The Glass

06. Nothing At All

07. Show Me How

08. Beyond Me

09. The Teacher

10. Rest

¿Qué dice la canción?

La canción hace referencias claras a la muerte de Taylor Hawkins, inicia hablando de lo que podría ser el momento de su muerte, pues los versos dicen que todo había sucedido muy rápido y de repente todo se había acabado. Además, el coro habla sobre una persona que simplemente está esperando que todo termine y por fin sea rescatado.

This Is Happening Now.

Listen to ‘Rescued’ https://t.co/gWRpmKfQfP From the Album ‘But Here We Are’

Available June 2

Pre-order here: https://t.co/mzubnk5ol3 pic.twitter.com/GSZetrLHzb — Foo Fighters (@foofighters) April 19, 2023

¿Qué va a pasar con Foo Fighters?

Recordemos que a finales del 2022, la banda confirmó que iba a seguir haciendo música y aunque la banda iba a ser diferente siempre iba a continuar el espíritu de Taylor Hawkins.