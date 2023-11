El consejo que le dio ChatGPT a joven para bajar 12 kilos; no fue una rutina demandante

Archivado en: • •

ChatGPT es una de las herramientas de inteligencia artificial más usadas a nivel mundial. La aplicación es capaz de responder a cualquier interrogante y se ha convertido en la mano de derecha de muchas personas que le piden ayuda en sus tareas diarias.

Los alcances de la inteligencia artificial han dejado con la boca abierta a más de uno, pues ChatGPT ha demostrado que tiene la capacidad de sostener una conversación elocuente y hasta dar concejos en variedad de contextos.

En esta oportunidad, ChatGPT adoptó el papel de un deportólogo y le dio algunos consejos a un joven para bajar de peso. El usuario le preguntó cómo adelgazar y la inteligencia artificial le botó una lista de cosas a realizar para lograr su objetivo.

El joven, identificado como Greg Mushen, le preguntó a la inteligencia artificial ChatGPT cuál era la mejor manera para bajar de peso. Fue así, como el chatbot le dio varios consejos con los que logró bajar más de 12 kilos.

Según relataron varios portales, el hombre le pidió a ChatGPT que le diseñara un plan para convertirse en un “adicto a correr”. Ante la petición, la inteligencia artificial le entregó un “plan sólido de running” con el que logró bajar de peso.

La larga lista de cosas que debía hacer para bajar de peso incluyó poner los tenis para correr en un sitio donde pudiera verlos, marcar en la agenda la fecha para correr, hacer una carrera de 5 minutos, aumentar cada día el tiempo del ejercicio físico, entre otros.

Luego de 30 días de cumplir a cabalidad con el plan de running, el hombre logró correr sus primeros 1.6 kilómetros y con ello pudo bajar de paso paulatinamente. Según Mushen, la rutina que le dio ChatGPT no era tan demandante por lo que siempre tenía ganas de hacer ejercicio.

First prompt tested. The day-by-day details for later weeks aren’t all that great, but it provides a nice overview that I may end up using #ChatGPT #selfimprovement pic.twitter.com/XUzltWSRfq

— ChatGPT Fix My Life (@GPTFixMyLife) August 9, 2023