Dalái Lama vuelve a generar polémica por video tocándole la pierna a Lady Gaga

Archivado en: •

Hace unos días, el Dalái Lama causó indignación a nivel mundial luego de que se viralizara un video en el que el líder budista besó a un niño en la boca y, además, le pidió que le chupara la lengua.

El hecho fue catalogado como “aberrante” y generó millones de críticas por cientos de usuarios, quienes se indignaron expresando que no se podía concebir la idea de sexualizar a un menor de edad en un contexto religioso.

Le puede interesar: Indignación por video del Dalai Lama besando a un niño en la boca: “aberrante”

Tras el polémico video, Tenzin Gyatso, de 87 años, tuvo que salir a pedir disculpas públicamente excusándose en que “su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa, incluso en público y ante las cámaras. Lamenta el incidente”.

Pese a sus disculpas, las críticas y comentarios en contra del líder religioso no pararon y menos después de que se conoció un nuevo video en el que el Dalái Lama le tocó la pierna a la reconocida cantante Lady Gaga.

Una nueva polémica envuelve al líder religioso del budismo tras viralizarse un video en el que quedó en evidencia el momento en el que el Dalái Lama intenta, de forma frecuente, tocarle las piernas a Lady Gaga.

Aunque el hecho sucedió en junio de 2016, el video se volvió a viralizar recientemente tras la polémica que tuvo el líder budista por besar al menor de edad.

Mire también: ¿Quién lo ve? Reviven video de supuesto sacerdote muy cariñoso con mujer en una iglesia

En medio de una conferencia en Indiana, Estados Unidos, con el fin de tocar temas relacionados con el cuidad de la salud mental y física en la sociedad, Lady Gaga estuvo reunida con el Dalái Lama, en donde este le tocó la pierna en repetidas ocasiones.

En la grabación se ve como el líder religioso empieza tocando la rodilla de la cantante, quien vestía un jean con rotos, y luego le toca la parte de arriba de la pierna. En ese momento, Lady Gaga pone su mano encima de la del Dalái Lama, al parecer, para impedir que la siga tocando.

Como era de esperarse, el video volvió a generar críticas y avivó la polémica en contra del líder del budismo.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS

— Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023