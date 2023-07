El anime y sus historias que combinan acción, amor, drama y suspenso se han convertido en las favoritas de miles de personas alrededor de mundo, quienes encuentran en este género el entretenimiento perfecto para pasar el tiempo.

A pesar de ser consumido por miles de personas, es difícil encontrar una gran oferta de anime en las distintas plataformas de streaming, estas suelen tener únicamente los títulos más famosos.

Esto lleva a que muchos fanáticos terminan buscando plataformas gratuitas para disfrutar de las series y películas, aunque muchas de esta terminen descargando virus a los dispositivos.

El anime se ha vuelto tan famoso en nuestro país en los últimos años, que incluso los fanáticos dedican meses a traer a la realidad a sus personajes favoritos a través del cosplay.

Si usted quiere ver el mejor contenido de anime, como las 10 películas mejor clasificadas según Rotten Tomatoes, hay una plataforma de streaming que cuenta con más de mil títulos, entre series y películas.

Crunchyroll, la plataforma de anime

Aunque fue fundada en 2006 en Estados Unidos, no todas las personas que disfrutan del anime conocen Crunchyroll, una plataforma de streaming que ofrece más de mil programas de anime, incluido ‘Shingeki no Kyojin’ y una lista de series que no se debe perder, además de 200 dramas de Asia oriental y alrededor de 80 título de manga, en más de 10 idiomas.

En América Latina la plataforma tiene disponibles miles de títulos, algunos de los más famosos, como ‘Dragon Ball Super’, ‘Demons Slayer: Kimetsu no Yaiba’, y películas como Saga of Tanya the Evil: The Movie.

Al igual que las demás plataformas de streaming, en Crunchyroll la cantidad de contenido disponible varía dependiendo de la ubicación geográfica, esto debía a las restricciones de licencia con las que cuenta cada serie.

¿Cómo funciona?

El catálogo de anime se encuentra disponible en su página web https://www.crunchyroll.com/es/, pero también se puede acceder a través de dispositivos como algunas de las mejores consolas de videojuegos: Xbox, PlayStation, y Nintendo, además de los Smart TV de Samsung y Sony.

Si quiere acceder a todo el contenido tendrá que suscribirse, sin embargo, la plataforma también tiene opciones para ver contenido gratuito con anuncios y con restricciones de disponibilidad.

¿Cuánto cuesta?

La plataforma tiene disponibles distintos planes, los precios van desde los 11.900 pesos por mes hasta los 149.000 pesos por un plan anual. Sin embargo, antes de pagar el plan, la plataforma brinda a sus usuarios un periodo de prueba gratuita de 14 días.

El plan ‘Fan’, el más económico, da acceso ilimitado a todo el catálogo de Cruncyroll, además del acceso a nuevos episodios después de su transmisión en Japón. Sin embargo, con este plan solo podrá usar la cuenta en un dispositivo a la vez.

El plan ‘Mega Fan’ tiene un costo de $14.900 pesos durante un mes, este plan tiene los mismos beneficios básicos del plan ‘fan’, pero a diferencia de este, se podrá utilizar la cuenta en cuatro dispositivos a la vez y se podrá consumir el contenido sin necesidad de una conexión a internet.

Si quiere pagar todo un año para ver lo mejor del anime, además de los beneficios mencionados anteriormente, recibirá adicionalmente un 16 % de descuento sobre el plan mensual.