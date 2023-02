Compró un pan tajado y le llegó con rata incluida; “Lo prefiero vegetariano, gracias”

Archivado en: •

A diario, en redes sociales abundan las insólitas historias y denuncias, convirtiéndose en el medio preferido por los internautas para dar exponer sus casos y que estos tengan un rápido alcance.

Además de peleas y robos, denuncias de sorpresas desagradables en platos de comida se han hecho muy comunes entre los internautas, sin embargo, el de esta ocasión dejó fríos a los internautas haciéndose viral.

Un joven twittero en la India identificado como Nitin Arora, usó la red social para contarle a los usuarios la desagradable sorpresa que se llevó cuando decidió comprar por domicilio un pan tajado para prepararse unos sándwiches.

Según contó el usuario todo ocurrió el pasado 1 de febrero, cuando pidió a través de una aplicación de domicilios dicho alimento.

Aunque su producto llegó a su casa en tan solo 10 minutos, al revisarlo se llevó la sorpresa de que en el interior de la bolsa de pan había atrapada una rata que aún estaba con vida.

Compartiendo las imágenes de la desagradable sorpresa, el hombre expresó estar muy indignado y además preocupado con la salubridad de la empresa que comercializa alimentos para el consumo humano.

“La experiencia más desagradable (…) se entregó una rata viva dentro del paquete de pan ordenado el 1.2.23. Esto es alarmante para todos nosotros”, comenzó escribiendo el joven adjuntando como prueba la fotografía.

El hombre además aseguró que por realizar la entrega en poco tiempo no se fijan en estos detalles, él preferiría esperar unas horas más para que cercioraran que todo estuviera bien.

“Si la entrega de 10 minutos tiene ese equipaje, prefiero esperar unas horas antes que llevar esos artículos”, finalizo.

El usuario además compartió las capturas de pantalla de su queja con la empresa, donde la respuesta dejó indignados a miles.

“Su desasosiego es comprensible. Me disculpo por el inconveniente. Hemos tomado nota de su comentario sobre este incidente concreto y tomaremos medidas correctivas para mejorarlo”, se lee en el chat.

Internautas reaccionaron de inmediato, todos atónitos con el hallazgo de la rata en la bolsa de pan y asqueados con la situación.

“Tiene más proteína que carbohidratos”, “Prefiero mi sándwich vegetariano, gracias”, “que asco”, “con proteína incluida”, “qué promoción es esa para no pedirla”, “Qué desagradable”, comentaron algunos usuarios.

Most unpleasant experience with @letsblinkit , where alive rat was delivered inside the bread packet ordered on 1.2.23. This is alarming for all of us. If 10 minutes delivery has such baggage, @blinkitcares I would rather wait for a few hours than take such items.#blinkit #zomato pic.twitter.com/RHNOj6tswA

— Nitin Arora (@NitinA14261863) February 3, 2023