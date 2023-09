Blink-182 publica extrañas pistas de la que será su próxima canción y aquí lo que sabemos

El 2023 fue un año de gran provecho para Blink-182, donde los proyectos se fueron dando, aunque los aterrizajes a Sudamérica quedaron casi nulos, pero siempre hay una nueva oportunidad para creer en un show de Travis, Tom y Mark por estos lados.

Como sabemos, en el 2015 Tom DeLonge decidió dar un paso al costado para dedicarse a una de sus granes pasiones: estudiar a los ovnis, pero solo fue cuestión de tiempo para que el guitarrista tomara de nuevo su rol en Blink-182 para dar un nuevo comienzo a la banda, lo que les ha permitido anunciar nuevos lanzamientos y por su puesto, las giras que verán de vuelta a este trío.

Más de Blink-182: ‘Enema of the State’ de Blink-182 cumple 24 años: estas son sus mejores canciones

En el 2022 Blink-182 dio un contundente golpe de vuelta con “Edging”, la canción que le dio la bienvenida a Tom a la agrupación, pero parece que los planes musicales de la banda no se detienen ahí, porque todo indica que se viene nueva canción.

La agrupación publicó un curioso video a través de su sitio oficial, lo que despertó toda clase de rumores; ahora bien, los fanáticos de Blik han reportado una variedad de carteles alusivos a la banda en diferentes rincones del mundo, todo con la frase «Una vez más».

Interesting posters spotted in Toronto! 👀🇨🇦

Lyrics in the background:

Do I have to die to hear you miss me?

Do I have to die to hear you say goodbye?

I don’t want to act like there’s tomorrow

I don’t want to wait to do this one more time

Shout out to Reddit user am_dog! 👏 pic.twitter.com/QMsR5d4mRw

— blink-182 Italia (@blink182italia) September 5, 2023