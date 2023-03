Amy Jo Johnson habló sobre su ausencia en el especial de Power Rangers de Netflix

Archivado en: •

Para celebrar el aniversario 30 de la serie ‘Power Rangers’, el próximo 19 de abril, Netflix estrenará ‘Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always’, una película que reunirá a los actores que interpretaron a los superhéroes durante las tres temporadas de Mighty Morphi.

El especial reunirá a muchos de los superhéroes más recordados por quienes crecieron vieron la serie; entre ellos están: el ‘Power Ranger azul’ interpretado por David Yost; el ‘Power Ranger negro’, a quien da vida Walter Emanuel Jones; el ‘Power Ranger rosa’, a cargo de Catherine Surtherland (la segunda actriz que interpretó el personaje), y el ‘Power Ranger rojo’, encarnado por Steve Cárdenas.

Le puede interesar: Power Rangers regresan 30 años después y presentan el primer tráiler de su nueva película

Después de que se conoció el elenco principal que hará parte de este especial, muchos aficionados se preguntaron el por qué la ‘Power Ranger rosa’ no será interpretada por Amy Jo Johnson, quien fue la primera actriz en darle vida al recordado personaje.

Vale recordar que Johnson interpretó, durante 1993 a 1995, a ‘Kimberly’, una de las superheroínas principales que luchaba contra ‘Rita Repulsa’, la enemiga más poderosa de la reconocida serie de televisión.

Tras las preguntas de los fanáticos por la ausencia de Amy en la producción de Netflix, la actriz, de 52 años, aclaró los rumores sobre que no quería saber nada de los ‘Power Rangers’ y confesó por qué no estará.

«Por favor, dejen de decir que no hice la reunión por dinero. Simplemente no es cierto. Tal vez simplemente no quería usar mallas apretadas a mis 50 años o no podía viajar a Nueva Zelanda por un mes. JDF y yo decidimos no hacerlo por nuestras propias razones. Filmaron antes de que falleciera», reveló la actriz en su cuenta oficial de Twitter.

Mire también: Después de 30 años no bajan de “mamacita” a Amy Jo Johnson, la Power Ranger rosada

Asimismo, añadió que, aunque no hará parte de esta entrega, está muy emocionada por el estreno del especial y no se perderá la actuación de sus antiguos compañeros y amigos, David Yost y Walter Emanuel Jones.

Please stop saying I didn’t do reunion because of money Simply not true. Maybe I just didn’t want to wear spandex in my 50s 🤣 or couldn’t go to NZ for a month.Or none of ur beeswax 🐝 JDF & I both chose not to for our own reasons. They filmed before he passed. #PowerRangers

— Amy Jo Johnson (@_amyjojohnson) March 26, 2023