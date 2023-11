Abuela se sometió a estiramiento de piel, pero salió con aumento de senos y nalgas: fotos

Archivado en: •

Las cirugías estéticas, aunque son un lujo al que muchas personas en el mundo pueden acceder, no siempre terminan de la mejor manera. Tal es el caso de Kimberly McCormick, una estadounidense que buscaba un estiramiento de piel y terminó con aumento de senos y cola.

Todo inicia cuando la mujer de 65 años perdió 150 libras o unos 75 kilos y buscaba reafirmar su piel flácida, por lo que decidió viajar hasta México con el fin de poder ahorrarse unos $30.000 dólares (más de $120 millones de pesos colombianos).

Cabe destacar que la mujer ya había asistido con anterioridad al mismo centro médico donde se operó, debido a que también se sometió a un tratamiento de reducción de peso, por lo que en base a su experiencia tenía una confianza en él.

Además, la mujer también se vio atraída por precio, pues en total, su operación le costó alrededor de unos $13.000 dólares, más de $52 millones de pesos colombianos. En vez de los $50.000 dólares (más de $200 millones de pesos) que le hubiese costado la misma operación en Estados Unidos.

No obstante, las cosas se complicaron cuando la mujer se despertó de la anestesia y vio el error que habían cometido, pues además de realizarle el estiramiento de piel, a la mujer también le realizaron un aumento de senos y un levantamiento de glúteos, que nunca solicitó.

Además, McCormick contó que cuando se despertó, de inmediato «Llamé a mi hija llorando porque me desperté con un pecho enorme que, aunque viviera hasta los 500 años, nunca hubiera querido».

Por su parte, la hija de Kimberly, Misty Ann, indica que demandará al centro médico por negligencia y falta de atención médica adecuada. Así mismo, indica que fue víctima de extorsión por parte del hospital e incluso, denuncia haber sido agredida físicamente cuando la expulsaron del hospital por enfrentarse a lo médicos cuando quiso ver a su madre, luego de que esta la llamara.

De acuerdo con la mujer afectada, la operación no solo fue indeseada, sino que también ha tenido diversos problemas de salud graves en medio de su recuperación, por lo que se ha tenido de medicar. Ahora bien, eso no es todo, pues el deshacerse de los implantes le costaría cerca de $75.000 dólares (más de 300 millones de pesos colombianos). No obstante, la cura terminó siendo peor que la enfermedad para la mujer, quien no cuenta con los recursos para deshacerse de sus prótesis.

