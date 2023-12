Abuela cogió a correazos a sus nietos por haberse hecho un tatuaje; le toco corretearlos

Archivado en: •

Las redes sociales se han convertido en un espacio para compartir todo tipo de contenido que puede convertirse en algo viral al superar millones de vistas en todo el mundo. Así sucedió con un video publicado en TikTok de un hecho que causó gracia entre los internautas.

Se trata de una escena en la que dos jóvenes se hicieron un tatuaje y le mostraron a su abuela, quién con anterioridad les había dicho que no se lo podían hacer, algo a lo que ellos no hicieron caso.

Le puede interesar: ¡La abuela más cool! Mujer se vuelve viral por manejar ‘scooter’ con tremendo estilo

Con un poco de gracia y entre risa nerviosa, los jóvenes le mostraron a su abuela el famoso tatuaje, pero lo que ellos no esperaban es que su reacción fuera a ser tan agresiva, por lo que la risa se les fue borrando.

“Mira lo que dice, mira lo que dice”, le dice uno de los nietos a la mujer, quien se niega a leer el tatuaje mientras le va pegando cachetadas a uno de ellos.

La mujer, de nacionalidad mexicana, no quiso ver el tatuaje y empezó a llamarles la atención fuertemente y le dio cachetadas en la cara a uno de ellos, mientras el otro salió corriendo para salvarse de los golpes.

Mire también: Abuelas se reúnen todos los días para jugar Mario Kart y hacen derrapes mejor que usted

“No me importa lo que dice, te dije que no quería”, dice la abuela.

En un descuido de los jóvenes, la señora cogió un cinturón con el que empezó a pegarles sin piedad alguna mientras uno de ellos intentaba esquivar los golpes.

“¡No estaba jugando, no estaba jugando! Roberto ven para acá, me va a dar un infarto si no me haces caso”, dice la mujer fuera de sí, mientras que los jóvenes no pueden contener las risas.

A abuela le hicieron creer que trágica escena de GTA era real

En redes sociales se viralizó un video que mostró la pesada broma que le hicieron a una abuela. Los nietos quisieron hacerle creer que una trágica escena del famoso videojuego Grand Theft Auto (GTA) sucedió en la vida real.

Según se logra observar en el video, uno de los nietos le dijo que la escena violenta que estaba viendo en el televisor era real, por lo que la mujer reaccionó no pudo evitar su desconcierto y asombro; hasta se asustó.

En el video, se ven varios hombres sentados en una sala junto a la abuela. Luego, en el televisor apareció una escena de un carro volando que se llevó por delante a dos personas que iban caminando por el andén.

La impactante escena de GTA causó impresión en la mujer, quién no pudo evitar su asombro al pensar que se trató de un accidente que sucedió en la vida real, luego de que uno de sus nietos le dijera que estaban dando la noticia por televisión.

Aunque las gráficas eran animadas, la abuela no logró percibir dicho detalle y creyó que era un accidente que estaban mostrando en las noticias.

Le hacen creer a su abuela que el GTA son las noticias reales pic.twitter.com/OOVj3NshCu — ceciarmy (@ceciarmy) November 27, 2023

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱