En redes sociales todos los días se publican videos sobre las diferentes situaciones que se pueden vivir en el día a día. En este caso, un usuario decidió mostrar los hechos que ocurrieron durante un concierto de Morgan Wallen en el PNC Park de Pittsburgh.

Hasta allí llegaron varias personas a disfrutar del evento, pero en medio de la presentación sintieron ganas de ir al baño y allí empezó la batalla campal en el lugar, pues entre todas se daban puños, patadas, mechoneadas y hasta se escupieron.

Mientras varias mujeres hacían la fila para ingresar al baño, una de ellas empezó a decir algunas palabras un poco fuertes, lo que se transformó en pocos segundos en una pelea física. Aunque al comienzo solo había tres personas, llegó una adicional a defender a otra que estaba siendo lastimada.

There couldn’t be a worst place for something like this to happen. pic.twitter.com/Z0VPlNOmAl

— Catch Up (@CatchUpFeed) August 31, 2023