Violenta parodia de Los Simpson a Death Note generó división de opiniones entre los fans

Los Simpson no paran de sorprendernos, año tras año estrenan un capítulo en honor a Halloween lo que han convertido en los especiales más vistos y esperados de las series. Cada año los creadores de la producción plantean una historia en la que siempre innovan y esta vez no fue la excepción.

Este año sorprendieron con sus personajes en anime realizando una parodia de Death Note, capítulo que ha dado de que hablar a pocas horas de haberse estrenado.

Mira también

La historia de Tsugumi Ōba y Takeshi Obata que relata la vida de un joven que se encuentra con un cuaderno que posee poderes sobrenaturales, reencarnó en los personajes más queridos a nivel mundial, Los Simpson.

Sin embargo, este corto episodio dejó a más de uno con los pelos de punta, pues ya se leen algunos comentarios que critican la violencia de dicho especial.

¿De qué se trata?

Lisa es la protagonista del especial, la historia comienza mostrando la inconformidad de la joven por las injusticias del mundo.

De repente el libro ‘Death Tome’ cae del cielo, ella lo abre y lee un fragmento en donde decía que cualquier persona que fuera escrita en ese libro moriría.

Por lo que ella pretende ser una “heroína” y comienza a matar a cada persona que hace daño, pero no está sola en esto, el Light Yagami, es interpretado por Krusty el Payaso, quien la incita a practicar este “arte”.

Montgomery Burns es el primero en morir, seguido de todas las personas que hacen daño al medio ambiente, finalmente Bart la descubre, Lisa mata al Light Yagami y ella reencarna en él.

Reacción de los fans

A pesar del “gran esfuerzo” por este especial de Halloween, los comentarios sobre la violencia de este no dejan de surgir.

“Me gusta, pero están perdiendo la esencia”, “ay, no, pero que es esto”, “mucha violencia, pero esta bueno”, “me encanta”, “si esta un poco violento, pero me encanto”, “Los Simpson son los mejores”, escribieron algunos usuarios.