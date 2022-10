Video: Estrella ‘nopor’ se rompió la espalda al saltar en una piscina de espuma

Archivado en: •

“Probablemente una de las cosas más dolorosas que he visto”, así reaccionaron algunos internautas luego de que la actriz porno y streamer, Adriana Chechik, sufriera un fuerte golpe tras saltar en una ‘piscina’ de espuma que no estaba lo suficientemente abastecida, lo cual hizo que se impactara directamente contra el suelo.

El hecho ocurrió en el marco de una convención de Twitch, la cual estaba siendo transmitida en vivo; y de acuerdo con con The Washington Post, la atracción en la que la estrella porno sufrió el accidente era una colaboración entre las compañías de tecnología Intel y Lenovo.

Probably the most painful thing I’ve seen in awhile. Twitch streamer Adriana Chechik has confirmed broken her back in two separate places following this jump at TwitchCon pic.twitter.com/QdojGn5UtG

En el videoclip se aprecia cómo Chechik salta después de que su acompañante también lo hiciera y cayera en los cubos de espuma. Con la confianza de la supuesta seguridad en la atracción, Chechik también se aproximó a realizar su salto, que lo hizo con las piernas abiertas como si se tratara de una gimnasta, cayendo con todo el peso de su cuerpo en su espalda.

Instantes después, la modelo erótica de 30 años intenta reincorporarse pero las muestras de dolor son evidentes y luego ingresa una persona del staff del evento para asistirla.

A través de su cuenta de Twitter, Adriana Chechik confirmó su lesión: “Bueno, me rompí la espalda en dos lugares y hoy me van a operar para poner una varilla de un metro como apoyo. Envía tu apoyo. Cuando llueve, llueve a cántaros y definitivamente estoy sintiendo la lluvia en este momento”.

Well, I broke my back in two places and am getting surgery to put a meter rod in for support today. Send your support. When it rains it pours and I am definitely feeling the rain right now.

— adriana chechik (@adrianachechik) October 9, 2022