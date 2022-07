Apodos, exnovias y fútbol: cinco cosas que posiblemente desconoce de Mick Jagger

Archivado en: • •

Este martes 26 de julio cumplió 79 años una de las leyendas más prominentes de la historia del rock n’ roll: Mick Jagger. El cantante, compositor, y actor británico celebra un año más de una vida llena de contrastes, emociones fuertes y anécdotas épicas en los diferentes escenarios alrededor del mundo.

Su envidiable energía y su vitalidad en medio de las presentaciones lo han colocado en el ‘olimpo’ del rock y en su nuevo aniversario de vida vale la pena recordar algunos curiosos hechos que probablemente muchos de sus fans desconocen.

El nacido en Dartford, una ciudad cercana a Londres, cuenta con grandes historias fascinantes. Por ejemplo, que dejó de estudiar economía para dedicarse a la música, que su éxito con las mujeres fue tal que una parte del libro ‘Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger’ de Christopher Andersen, estuvo dedicada a sus amoríos y que tuvo 8 hijos con 5 mujeres diferentes.

No obstante, de acuerdo con la información recopilada por el diario La Nación de Argentina, hay algunos sucesos de la vida de Jagger que aún hasta sus fans desconocen.

¿Quién fue su primera esposa?

El británico conoció a la nicaragüense Bianca De Macías en 1970. Un año después se casaron en Francia. Con la actriz y activista sostuvieron su matrimonio hasta 1978 a causa de una supuesta infidelidad cometida por el artista.

Sus malas rachas en el fútbol

Jagger es acusado de hacer que ‘los equipos a los cuales apoya o predice que ganarán’, siempre resultan perdedores. Inglaterra en el mundial del 98 contra Argentina. Brasil, Inglaterra y Estados Unidos en el mundial de Sudáfrica en 2010. En 2014 aseguró que Italia derrotaría a Uruguay en fase de grupos, pero ocurrió todo lo contrario.

Asimismo, lo culparon por la derrota de Inglaterra en el mundial de Rusia de 2018, cuando fueron eliminados a manos de Croacia.

Una de sus exnovias se suicidó

En el 2001, Mick Jagger conoce a la diseñadora de modas estadounidense L’Wren Scott y se hacen novios por casi 13 años. Scott se ahorcó en su apartamento en Nueva York en marzo de 2014 y esta noticia conmocionó al mundo del entretenimiento.

La diseñadora le heredó toda su fortuna al músico inglés.

Mick Jagger fue invitado a participar en Piratas del Caribe 4

De acuerdo con la prensa internacional, en su momento, Johnny Depp y su compañero de banda Keith Richards, quien actuó en la tercera entrega de la saga, intentaron que Jagger participara en Piratas del Caribe: ‘Navegando en aguas misteriosas’, no obstante esto no fue posible.

Apodos y fricciones con un amigo

En The Rolling Stones, cuentan que a Mick Jagger le decían ‘Brenda’ y ‘Su Majestad’. De acuerdo con el libro autobiográfico titulado ‘Life’, escrito por James Fox basado en la historia del guitarrista Keith Richards.

Asimismo, en esa obra se narraron algunas de las fricciones que tuvieron Richards y Jagger, como la crítica que le hizo el guitarrista por convertirse en padre a los 73 años. Hecho por el que también se disculpó públicamente a través de redes sociales.