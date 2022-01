The Libertines: la primera sorpresa del Festival Estéreo Picnic 2022

Los grandes festivales regresan en Colombia y el Festival Estéreo Picnic viene preparado para dar los tres mejores días del año. Este martes, el FEP anunció que una de las tres bandas sorpresas que se presentará en esta edición será The Libertines.

Este 25 de marzo, los asistentes al Festival podrán ver el debut de esta banda en tierras colombianas y revivir himnos como ‘Don’t Look Back Into The Sun’, ‘Music When The Lights Go Out’, ‘Can’t Stand Me Now’.

The Libertines nace cuando Pete Doherty y Carl Barât vivían juntos en el Norte de Londres, ambos crearon uno de los primeros fenómenos del indie rock en Inglaterra y lanzaron tres míticos álbumes que marcaron a toda una generación.

El espíritu libertino de su música y la libertad que transmiten The Libertines se vivirá este 25 de marzo, un día cargado de mucho rock donde Foo Fighters cerrará la noche.

Esta es la primera sorpresa del Festival Estéreo Picnic, pero aún quedan varias X por revelar.