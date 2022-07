The Killers: esta es la fecha de lanzamiento de su sencillo ‘Boy’

Archivado en: •

The Killers se encuentra en estos momentos en su gira Imploding The Mirage y ha visitado países de Europa y Estados Unidos. El pasado 8 de julio, la banda se presentó en Madrid en el Mad Cool Festival y tocaron una canción nueva.

Durante la presentación, Brandon Flowers, vocalista de The Killers, inició a recordar ‘Boy’, una canción que no logró estar en el último disco de la banda, ‘Pressure Machine’. El cantante aseguró que es un tema que les gusta mucho.

“Fue la canción que me llevó a casa y fue una especie de impulso para escribir ‘Pressure Machine’. Lo interesante es que simplemente no llegó al disco, pero su ausencia no es un reflejo de la calidad de la canción. Fue una decisión estética mantenerlo fuera del disco”, dijo.

Por eso, el cantante les preguntó a los asistentes del Mad Cool Festival si querían ser los primeros en escuchar el tema. Cuando ‘Boy’ finalizó, el público mostró su gran recibimiento al tema e hicieron una gran ovación.

Al parecer, la banda solo necesitó esta aprobación para anunciar que será su próximo sencillo y la canción estará disponible desde el próximo 5 de agosto.