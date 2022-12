Tatuaje de Messi con ‘sobrepeso’ fue comparado con Rooney y ‘Canelo’ Álvarez

Archivado en: •

El beso de Messi a la copa mundial ganada desde el punto penal en Qatar es la imagen predilecta de los hinchas de Argentina para grabarla en sus pieles.

Y es que desde que el pasado 18 de diciembre la albiceleste se coronó por tercera vez campeón del mundo, el desenfreno y la alegría desbordada de los hinchas de la ‘Scaloneta’ se han hecho visibles en diferentes expresiones.

No obstante, algunos tatuajes también se han vuelto virales en las redes sociales, pero por su diseño fallido que generó burlas entre los internautas.

Recientemente fue viral uno de estos fallidos tatuajes porque la forma de la copa fue relacionada con un miembro erecto.

Los chistes no faltaron y el tatuaje se convirtió en un verdadero epic fail, que compartió hasta el famoso Johnny Knoxville de Jackass en su cuenta de Instagram

El tatuaje de Messi con Sobrepeso

Otro de los supuestos tatuajes apareció en la cuenta de Twitter Out Of Context Football, en el que el detalle que falló ahora no fue la copa mundial sino el mismo Messi, a quien le ‘sumaron unos kilitos’ de más y quedó con un evidente sobrepeso que lo hizo objeto de graciosas comparaciones.

Una de ellas fue con el boxeador ‘Canelo’ Álvarez, con quien Messi tuvo una polémica porque el boxeador mexicano amenazó al argentino vía Twitter porque supuestamente él había pisado la camiseta de su selección.

Posteriormente tuvo que salir a retractarse por su advertencia un tanto temeraria hacia el 10 albiceleste.

Entretanto, la imagen de Lio con sobrepeso aparentemente tatuada en la espalda de una persona también fue comparada con el personaje de Gimli en El Señor de los Anillos.

Las graciosas reacciones no se hicieron esperar, estas fueron algunas de las más divertidas: “le tatuaron a Orion”, “Parece que alguien se hizo un tatuaje de Adam Martin” y “¿Por qué Rooney celebra una Copa del Mundo?”.