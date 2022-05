La bajista de Måneskin posó en bikini para promocionar ‘Supermodel’

Archivado en: •

El pasado 4 de mayo Måneskin, compartió la fecha y portada de su próximo sencillo llamado ‘Supermodel’.

La banda compartió videos e imágenes de una mujer, con poca ropa, mientras flotaba en lo que parecía una piscina. Momentos después confirmaron que se trataba de la portada de su próxima canción, la cual estará disponible a partir del 13 de mayo.

Something might have happened. pic.twitter.com/TxSP4u45GJ

Ahora han compartido más imágenes que incluyen fotos de todos los integrantes de la banda. Una las imágenes que más llamó la atención fue la foto Victoria De Angelis, bajista de la banda.

Esta canción llega en plena gira de la banda. Después de su debut en Coachella, Måneskin tuvo una presentación en Italia y ahora calienta motores para atravesar nuevamente el océano y cantar en Norteamérica, posteriormente en algunos países de Sudamérica con si gira ‘Loud Kids Get Louder’.

SUPERMODEL

New single. Out on May 13th. Pre-save it now: https://t.co/CCNLbS2hS7. pic.twitter.com/jdo8e7CHht

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) May 4, 2022