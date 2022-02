Slash se vistió como su madre para entrar a bares cuando era menor de edad

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, el guitarrista de la legendaria banda de rock Guns N’ Roses, Slash, reveló que cuando salían de fiesta con Steven Adler tenían que recurrir a diferentes técnicas para que los dejaran entrar a los bares siendo menores de edad.

De acuerdo con el guitarrista, él y su compañero de banda usaban carnés falsos para poder entrar a diferentes establecimientos para mayores de edad, pero una vez estaba tan ebrio que decidió vestirse como su madre para participar de una fiesta “Noche de mujeres”.

Slash fue a buscar el atuendo femenino perfecto y logró entrar al lugar a pesar de que su amigo se fue y lo dejó solo.

“Me puse un montón de maquillaje y la ropa de mi madre. Logré entrar, pero la gracia era que me iba a encontrar con Steve adentro y sería bastante gracioso. Me sentí lo más vulnerable que estado en toda mi vida, incluso hasta ahora. Jamás me sentí de esa forma de nuevo”, reveló el artista respecto a lo que sintió cuando no encontró a su amigo en el bar.