Se agotaron las boletas para Guns N’ Roses en Colombia

Archivado en: •

El regreso de Guns N’ Roses a Bogotá emocionó a los fanáticos que esperaron 30 años este regreso. Más de 35 mil entradas se vendieron en los días distribuidos entre preventas y venta general para el público.

La primera preventa llamada ‘Nightrain’ se dio el 19 de abril, a partir de las 9:00 AM. Esta fue exclusiva para el club de fans de Guns N’ Roses quienes previamente habían recibido un código para realizar la compra. Luego se habilitó la venta para clientes del Grupo Aval y las boletas se agotaron antes de finalizar la etapa. Miles de personas aseguraron su entrada, pero todavía quedaban muchas.

Red Hot Chili Peppers regresa a los Premios Billboard después de 23 años

Este viernes, miles de personas hicieron fila virtual y también presencial en los puntos físicos de Entradas Amarillas para asegurar su entrada. Solo bastaron unas horas para que Guns N’ Roses hiciera un nuevo sold out.

Todo quedó listo para celebrar el próximo 11 de octubre el come back de Guns N’ Roses y cantar Welcome to the Jungle, Sweet Child o’ Mine, Dont’ Cry, Paradise City, Nightrain, November Rain, Civil War, You Could Be Mine, Mr. Brownstone, Live and Let Die, Knockin’ on Heaven’s Door, Patience y más himnos del Siglo XX junto a más de 35 mil almas que se congregarán en el templo colombiano del rock: El Campín.