Sara Uribe posó desnuda en un río y retó la censura en redes sociales

Sara Uribe es una de las mujeres más hermosas y queridas de nuestro país. Su belleza, sensualidad y carismática forma de ser han hecho que sea una de las colombianas más populares en redes sociales, donde millones de usuarios la elogian y están al tanto de cada una de las publicaciones que comparte.

Por medio de su cuenta de Instagram, en donde la siguen casi 7 millones de personas, la modelo y empresaria ha compartido videos y fotos de cómo la ha pasado durante unos días de descanso en una vereda de Antioquia, acompañada de su hijo Jacobo y otros familiares.

«Me fui pal río muchachos y me tiré por allá empelot#, no no no, la maravillación, una nota, ¿si o no Alonso? allá dejé las malas energías, todo lo dejé por allá», aseguró la colombiana por medio de sus historias, antes de mostrar algunas fotos desnuda y en un río.

Como era de esperarse, cientos de seguidores de la colombiana la llenaron de elogios y piropos por su belleza y sensualidad.