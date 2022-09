¡Salió corriendo! Así fue la reacción de un hombre cuando su novia le pidió matrimonio

Una mujer quedó con el corazón roto y un anillo de compromiso entre las manos, luego de que su pareja saliera corriendo en medio de la propuesta de matrimonio. El hecho ocurrió en Roma, Italia, en frente del famoso Coliseo Romano y se convirtió en tendencia en redes sociales por la reacción del sujeto.

El video, que supera los 6 millones de reproducciones en Tik Tok, fue grabado por la usuaria Gabriela Grajales quien reveló que se encontraba como turista en la capital italiana cuando presenció el hecho. “Sin palabras”, escribió la tik toker en la descripción.

Mire también: Viral: Mujeres despiden con rumba a su amiga fallecida; le colocaron ‘La Quemona’

Así, quedó registrado el momento en que en medio de la conversación frente al monumento la mujer saca una joya. Al verla de rodillas el sujeto se apresuró a tomarle los brazos para ponerla de pie. Sin embargo, ante la mirada de los turistas decidió emprender la huida.

Los internautas no tardaron en compartir sus impresiones, algunos con humor mientras que otros se sintieron conmovidos por la mujer.

Le puede interesar: “El famoso Robocop”: Policía se fue a los golpes con vendedor informal en TransMilenio

“¿Por qué salió corriendo?”; “La presión social no debe obligar a nadie a aceptar algo que no quiera. Al final de todo le hizo un favor al salir corriendo”; “Recuerden que antes de proponer matrimonio esto se debe conversar”; “En el momento no dejas a la persona o la humillas, si no te interesa después aclaras la situación”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Al final, se puede ver a la mujer limpiándose las lágrimas, con el apoyo de algunas turistas que se acercaron tras lo sucedido.