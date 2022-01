Rammstein realiza cover de ‘Entre Dos Tierras’ de Héroes del Silencio

Antes de salir de gira internacional el próximo 15 de mayo, la banda alemana Rammstein lanzará su octavo trabajo discográfico, el cual aún no tiene nombre.

El nuevo álbum de los alemanes tendrá grandes canciones y contará con un cover de ‘Entre Dos Tierras’ de Héroes del Silencio, canción que quieren interpretar en español.

El guitarrista de la banda española, Juan Valdivia Navarro, confirmó la noticia del cover de Rammstein con el medio El Heraldo.

“Es un grupo cañero, y nos alegramos mucho de que la canción les guste hasta el punto de hacer una versión (…) Tuvimos cierto impacto en Alemania, y supongo que de ahí viene la cosa. Me la mandaron y les ha quedado muy bien. ¿Que si me choca lo de que sea en español? No, hombre, cantan en español en Alemania, nosotros hicimos lo mismo hace treinta años”, reveló el artista sobre la versión de la banda liderada por Till Lindemann.