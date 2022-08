¡Rage Against the Machine cancela su gira mundial!

Archivado en: •

La banda estadounidense Rage Against the Machine no llegará al Reino Unido y Europa como estaba previsto. Por medio de sus redes sociales, Zach de la Rocha y compañía revelaron la cancelación de su próxima gira, que ya se había pospuesto debido a la pandemia del COVID-19.

El motivo de la cancelación parece ser la lesión en la pierna que sufrió el líder Zack de la Rocha durante una de sus fechas en la gira norteamericana.

El pasado 11 de julio, el músico sufrió una lesión durante la interpretación de ‘Bullet in the Head’ en uno de sus conciertos en Chicago. A pesar de que los miembros del equipo ayudaron a de la Rocha a llegar al costado del escenario, el músico no pudo estar de pie y tuvo que terminar el concierto cantando sentado.

De acuerdo con la banda, los médicos les aconsejaron cancelar la gira y concentrarse en la salud del cantante para que puedan regresar en el 2023.

El comunicado completo de la banda se puede leer a continuación:

“Según la orientación médica, Zack de la Rocha no podrá hacer parte de la etapa de agosto y septiembre de 2022 en el Reino Unido y Europa. La gira de Rage Against the machine no puede continuar. Con gran decepción anunciamos esta cancelación.

Rage Against the Machine terminará su gira en el Madison Square Garden el 11, 12 y 14 de agosto y luego Zack debe regresar a casa para descansar y rehabilitarse. Los vuelos, el tiempo de viaje y el horario riguroso en el Reino Unido y Europa son simplemente demasiado riesgosos para una recuperación completa.

Lo sentimos mucho por todos nuestros fanáticos que han esperado años para vernos y esperamos volver a Rage pronto.

Comuníquese con su punto de compra para obtener reembolsos de cualquier espectáculo principal.

-Brad, Tim, Tom y Zack”