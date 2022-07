Video: El poderoso primer concierto de Rage Against the Machine en 11 años

Archivado en: •

Hace 11 años la banda estadounidense Rage Against the Machine se retiraba de los escenarios, algo que rompió el corazón de millones de fanáticos del rap y el metal que encontraron en la agrupación una forma de identificarse y conectar con la música.

Antes de que estallara la emergencia sanitaria por el COVID-19, la banda liderada por Zack De La Rocha y Tom Morello anunció que se iba a reunir para dar una gira de conciertos a nivel mundial, algo que emocionó a muchos, pero que fue detenido por la pandemia.

Mire También:

Los fieles seguidores de la banda pudieron verlos de regreso el pasado 9 de julio durante su presentación en el Alpine Valley Music Theatre de Wisconsin, Estados Unidos, concierto que da inicio a la esperada gira Public Service Announcement.

El setlist con el que RATM cautivó a sus fans contó con exitosos temas como ‘Bombtrack’, ‘People of the sun’, ‘Wake Up’, ‘Know Your Enemy’, ‘Killing in the Name’, entre otros.



Setlist de Rage Against the Machine en Alpine Valley Music Theatre:

Bombtrack

People of the Sun

Bulls on Parade

Bullet in the Head

Testify

Tire Me

Wake Up

Guerrilla Radio

Without a Face

Know Your Enemy

Calm Like a Bomb / Sleep Now In The Fire

War Within a Breath

The Ghost of Tom Joad

Freedom / Township Rebellion

Killing in the Name