Revelan el primer tráiler del regreso de Beavis and Butt-Head

La industria del cine continúa trayendo reconocidas producciones de los 90 a los servicios streaming. Esta vez el caso es para Beavis and Butt-Head, quienes tendrán una nueva película que se transmitirá en Paramount+.

El anuncio fue realizado en el 2021 a través Comedy Central, quien se publicó en un video el primer vistazo de los personajes de la legendaria serie mientras estaban en lo que parece ser una reunión de Zoom, en la que se burlan del nombre de ‘Paramount’.

Ahora la misma plataforma ha revelado el primer tráiler oficial de ‘Beavis and Butt-Head Do The Universe’, nombre de la producción que hace alusión a las películas contemporáneas que usan el multiverso y viajes en el tiempo.

El dúo animado que nació en 1992 llega por primera vez al espacio y nos llevará por un inmaduro pero divertido viaje con su estilo clásico de sátira. La película se estrenará el próximo 23 de junio a través de Paramount +.