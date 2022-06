Portugal The Man se prepara para lanzar su próximo álbum

Archivado en: •

Eric Howk, guitarrista de Portugal The Man, pasó por los micrófonos de Radioacktiva para hablar un poco de su música, lo que han hecho, lo que viene y hasta de su visita a Colombia en el 2019. La entrevista empieza con una curiosa historia sobre las imágenes que se vieron cuando la banda se presentó en el Festival Estéreo Picnic, donde se pudo ver a Beavis and Butthead.

Howk comenta que creció viendo esta serie, pero Mike Judge, el creador de Beaves and Butthead, «no le presta estos personajes a cualquiera», pero ellos pensaron «¿qué tal si?».

«Contactamos a Mike y el dijo “Oh si claro”, y lo hizo tan rápido que no sabíamos que tan corto o tan largo iba a ser o que tan personal iba a ser, y lo recibimos y todavía, cada noche, me siento y miro el video y una lágrima baja por mi mejilla, lo amo, es mi cosa favorita», contó.

«Nos encanta allá, la pasamos muy bien en Estéreo Picnic hace unos años. Yo realmente, genuinamente, no es mentira, me enamoré completamente de Colombia, no puedo esperar para regresar», agregó sobre su presentación en el país.

Nuevo álbum de Portugal The Man en Camino

Respecto a la música que viene, del que poco se sabe, reveló que son 11 canciones. Todos recordamos ‘Feel it Still’, sin embargo, en este nuevo disco, buscaron hacer algo diferente.

«El álbum tiene un arco emocional que yo no he escuchado en nosotros y no he escuchado a nadie hacer un álbum así en mucho tiempo, se siente un poco como un regreso, pero fresco, no sé, yo estoy muy emocionado por lanzarlo»

Reviva aquí la entrevista de Julio Escovar con Eric Howk, guitarrista de Portugal The Man.