Primer tráiler de ‘Indiana Jones 5’: así será el nombre oficial y detalles de la película

Las aventuras del arqueólogo ‘Indiana Jones’ vuelven a la gran pantalla, en una quinta y última entrega en la que Harrison Ford le dará vida al personaje.

La producción dirigida por James Mangold, ‘Logan’, será la primera de la saga que no contará con un guion escrito por George Lucas y tampoco la dirección de Steven Spielberg.

Si bien Disney y Lucasfilm presentaron un teaser tráiler a mediados de septiembre, en el que el actor no pudo contener las lágrimas sobre su experiencia grabando por última vez a ‘Indy’, ya salió a la luz el primer tráiler oficial de la película y el nombre que tendrá esta entrega.

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ o ‘El llamado del Destino’, es el título de la esperada película que llegará a los cines en junio del 2023. Una película cargada de aventura, peleas, historia y fragmentos del pasado, por el que Ford debió ser rejuvenecido digitalmente.

¿De vuelta al pasado?

Hasta el momento se conoce poco sobre la trama de la película, sin embargo, el primer vistazo oficial a la historia muestra la presencia de esculturas romanas, así como la lucha del arqueólogo con fuerzas ocultas que ponen en riesgo su vida. Un elemento que quedó claro en la introducción de la película es que el profesor Jones lleva un tiempo alejado de la aventura.

Conforme con su vida académica, el acercamiento a Jones se da por parte de un seguidor de su trabajo quien le da detalles de la que sería su próxima aventura.

“Esos días quedaron atrás, yo no creo en la magia, pero algunas veces en mi vida he visto cosas que no puedo explicar y he llegado a creer que no se trata de lo que crees, sino de cuánto lo crees”, se escucha recitar en un monólogo.

El tráiler mostró elementos ambientados durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que podría sugerir saltos temporales en la trama. Vale la pena resaltar que la última película del arqueólogo, ‘Indiana Jones y la Calavera de Cristal’, está ambientada en el contexto de la guerra fría a finales de la década del 50.

Harrison Ford se despide del látigo y el sombrero

A sus 80 años, el actor volvió a interpretar al aclamado personaje que lo catapultó a la fama casi que a la par que su rol de ‘Han Solo’ en ‘Star Wars’. El artista reveló con humor que en el futuro no volverá a encarnar al profesor si surgen nuevas producciones.

“Me enorgullezco de decir que esta fue fantástica (…). Las películas de Indiana Jones son sobre fantasía y misterio, pero también sobre el corazón. Esto es todo. No me volveré a caer por ustedes”, sostuvo Ford con voz entrecortada durante la D23 Expo.

La quinta película cuenta con un elenco de artistas reconocidos como Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook.