Joven de ‘relocos, papi, relocos’ salió en Times Square en Nueva York

Kei Linch se volvió tendencia hace algunos meses luego de que hiciera su propia versión de ‘Saoko’, de Rosalía. La joven cambió la letra de la canción, pues la original dice: “Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko, saoko, papi, saoko […] yo soy muy mía, yo me transformo, una mariposa, yo me transformo, ‘makeup’ de ‘drag queen’, yo me transformo, lluvia de estrellas, yo me transformo”.

La cantante colombiana cambió la letra y escribió: “¿Ñero qué hizo?, relocos, papi; relocos. Relocos, papi; relocos. Relocos, papi, yo soy muy mía, yo me transformó, una cariloca yo me transformó, con la alisada, yo me transformó, una repiroba, yo me transformó”.

Mire también: ¿Un salto a la fama? Creadora de ‘Re locos papi, re locos’ estrenará canción con The Mills

Eso hizo que la joven quedara en la mira de muchos usuarios de redes sociales y varios conocieron que ella en realidad es cantante. Kei Linch estuvo participando en el ‘Factor X’ y llegó a la final.

Ahora, la joven ha conseguido posicionarse con una artista relevante. En estos momentos se encuentra nominada a los premios Latin Plub 2022. Por este motivo, apareció en una de las pantallas publicitarias de Times Square.

La joven no evitó mostrar su felicidad y escribió en una publicación de Instagram lo emocionada que estaba.

“Parceeee, hoy me desperté con la noticia de que salí en el Time Square Garden. No me las creo. Gracias a mi mamá, a mi papá, a la fam, al bro, a la gente del barrio que ha creído en mi jajaja”, escribió.